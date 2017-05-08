Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае поздравляет с Днем Победы

Коллектив ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" поздравляет вас с праздником – Днем Победы!

День Победы – это символ бессмертного подвига воинов и тружеников тыла, в тяжелые времена отстоявших свою Родину! Вечная слава всем павшим и выжившим в той жестокой и страшной войне!

Этот праздник сегодня отмечают миллионы наших сограждан, вспоминая события Великой Отечественной и отдавая дань памяти и уважения нашим ветеранам.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма. Пусть в наших домах всегда будет мир, счастье, благополучие!

Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" Т. И. Губарева