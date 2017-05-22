Центр, связанный с Людмилой Путиной, в год зарабатывает на аренде 3 млн долларов

Центр сдает в аренду помещения в доме Волконского на Воздвиженке. Один из арендаторов, банк ВТБ, ежегодно платит 2 млн долларов. По оценке Knight Frank, здание на Воздвиженке может приносить ежегодную прибыль от аренды до 3,18 млн долларов.

Ранее телеканал "Дождь" также писал, что "Центр развития межличностных коммуникаций" получает субсидии из московского бюджета. Указ о выделении организации финансовой помощи подписал мэр Москвы Сергей Собянин еще в 2015 году. В 2016 году фонд получил 62 миллиона рублей, столько же — в 2017, аналогичный размер финансовой поддержки предусмотрен на 2018 и на 2019 годы. Фонд на эти средства должен "создавать условия для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе".

В январе прошлого года "Собеседник" писал, что центр, который патронирует Путина, возглавляет Артур Очеретный. Ранее он работал в фирме "Арт шоу центр", которая организовывала различные мероприятия для "Единой России", ОНФ, Газпрома, а также и для ЦРМК. Далее в материале отмечалось, что женщина по имени Людмила Александровна Очеретная, чьи имя, отчество, дата и место рождения совпадают с данными Людмилы Путиной, стала хозяйкой 139-метровой квартиры на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшей семье Путиных. Собственниками жилплощади Путины стали в 1995 году. Однако три года спустя, после их переезда в Москву, права на недвижимость были переоформлены на Екатерину Шкребневу, тещу Владимира Путина, пишет znak.com.