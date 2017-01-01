Центробанк: мошенники похитили с карт россиян более 1 млрд рублей

"Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт за 2016 год составил порядка 1,08 млрд рублей, в 2015 году — сопоставимая цифра: порядка 1,15 млрд рублей", — сказал Лунтовский на IX Уральском форуме со ссылкой на отчетность банков и данные центра мониторинга FinCert.

Удельный вес мошеннических операций по картам по итогам прошлого года составил 0,0002%. Целевой показатель ЦБ в условиях роста объема платежей составляет 0,005%, при этом в статистике международных платежных систем эта цифра еще выше — 0,009%, отметил Лунтовский.

Зампред ЦБ также сообщил, что по счетам юридических лиц в 2016 году было совершено несанкционированных операций на 1,9 млрд рублей, а годом ранее — 3,8 млрд рублей.

Атакам подверглись и счета самих кредитных организаций в ЦБ. В 2016 году злоумышленники совершили девять покушений на 2,15 млрд рублей. При этом в отношении 1,5 млрд рублей наступила "окончательность перевода" денежных средств. "Говоря простым языком, деньги были похищены", — добавил представитель ЦБ, пишет "Росбалт".