Центробанк надеется на устойчивый рост кредитования в России

Банк России рассчитывает, что кредитование в РФ начнет устойчивый рост. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
По ее словам, банки накопили прибыль, а капитал нужен банкам для того, чтобы развивать кредитование. Поэтому в ЦБ рассчитывают, что кредитование должно начать устойчиво расти.
По данным ЦБ, прибыль российских банков в январе-сентябре 2017 года составила 675 млрд рублей против 997 млрд рублей за январь-август 2017 года. При этом ЦБ рассчитывает, что по итогам текущего года прибыль банковской системы по-прежнему может достигнуть 1 трлн рублей.
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