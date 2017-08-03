Центробанк предложил россиянам справиться с инфляцией с помощью психологии

Он рекомендует меньше думать о росте цен, так как такие настроения помогают росту инфляции.

Граждане автоматически переносят инфляционные шоки прошлых лет на настоящее время. Из-за этого им кажется, что цены продолжают сильно расти, цитирует эксперта "Федеральное агентство новостей".

Он подчеркнул, что люди склонны путать общую и личную инфляцию, поскольку следят за ценами только на те товары, которые чаще всего приобретают. В то же время стоимость многих продуктов и услуг уже давно не растет.

При этом Росстат, подсчитывая инфляцию, учитывает динамику цен на более чем 700 видов товаров и услуг. "Расчетам Росстата можно доверять", — резюмировал Морозов.

Ранее журналисты выяснили, что чеки россиян в продуктовых магазинах заметно выросли за три года из-за продуктового эмбарго. Продовольствие подорожало заметно сильнее других категорий товаров и услуг, а контрсанкции внесли в это свой вклад, пишет ura.ru.