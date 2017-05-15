Центробанк рассказал, почему вреден низкий курс рубля

По мнению ЦБ, для России в политике занижения курса меньше плюсов, чем минусов.

Выиграть от этого могут аграрии, легкая промышленность и другие трудоемкие отрасли экономики, для которых характерна низкая производительность труда. А вот капиталоемкие отрасли вроде энергетики, металлургии, машиностроения, химии или пищевой промышленности от падения курса пострадают, так как цены на импортные продукты в рублях тоже упадут.

В аналитической записке указано, что в стране реальный валютный курс "все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат — из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора). В России такое наблюдалось в 2000-е годы, когда на фоне высоких цен на нефть Банк России проводил интервенции на валютном рынке по покупке валюты".

Как считают эксперты ЦБ, из-за роста ликвидности реальные ставки оказались сильно отрицательными, что привело к опережающему росту заработных плат в экономике по сравнению с ростом производительности труда.

Из аналитической записки: