Центробанк рассказал, почему вреден низкий курс рубля

Занижение курса рубля с помощью операций на валютном рынке может закончится плохо с точки зрения макроэкономики. В Центробанке подготовили аналитическую записку по этому поводу, опираясь на исторический опыт валютного регулирования в прошлом.
По мнению ЦБ, для России в политике занижения курса меньше плюсов, чем минусов.
Выиграть от этого могут аграрии, легкая промышленность и другие трудоемкие отрасли экономики, для которых характерна низкая производительность труда. А вот капиталоемкие отрасли вроде энергетики, металлургии, машиностроения, химии или пищевой промышленности от падения курса пострадают, так как цены на импортные продукты в рублях тоже упадут.
В аналитической записке указано, что в стране реальный валютный курс "все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат — из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора). В России такое наблюдалось в 2000-е годы, когда на фоне высоких цен на нефть Банк России проводил интервенции на валютном рынке по покупке валюты".
Как считают эксперты ЦБ, из-за роста ликвидности реальные ставки оказались сильно отрицательными, что привело к опережающему росту заработных плат в экономике по сравнению с ростом производительности труда.
Из аналитической записки:
В конечном счете в среднесрочной перспективе ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и не зависела от политики Банка России. Важно подчеркнуть, что речь идет о попытках искусственного сдерживания укрепления номинального и реального курса рубля. В случае изменения нефтяных цен происходит равновесная корректировка валютного курса, вызывающая структурные сдвиги в экономике.
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