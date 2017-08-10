Центробанк сообщил о выводе из России 13,1 млрд долларов

В январе-июле 2017 года чистый вывоз капитала частным сектором российской экономики, согласно предварительной оценке ЦБ, составил 13,1 млрд долларов США.
За аналогичный период прошлого года бизнес вывел из страны 8,8 млрд долларов США, то есть почти в 1,5 раза меньше.
"Основным источником вывоза капитала выступал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил средства за рубежом", — сообщает Центробанк.
При этом отмечается, что остальной частный бизнес в основном импортировал валюту, "перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов", пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.