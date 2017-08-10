Центробанк сообщил о выводе из России 13,1 млрд долларов

За аналогичный период прошлого года бизнес вывел из страны 8,8 млрд долларов США, то есть почти в 1,5 раза меньше.

"Основным источником вывоза капитала выступал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил средства за рубежом", — сообщает Центробанк.

При этом отмечается, что остальной частный бизнес в основном импортировал валюту, "перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов", пишет polit.ru.