Центробанк создал сайт для обучения россиян финансовой культуре

"В материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый — от необходимости взять кредит и выбрать наиболее удачный вариант накопления денег до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии", — говорится в описании сайта.

Там же подчеркивается, что материалы сайта нельзя воспринимать как прямое руководство к действиям, так как это лишь полезные рекомендации, "вспомогательная информация, которую можно учитывать, чтобы не оказаться в неблагоприятной ситуации и не упустить из виду что-нибудь важное при принятии финансовых решений".

Новый сайт планируется ежедневно пополнять текстовыми и видеоматериалами, пока же на нем загружен стартовый набор материалов, посвященных базовым финансовым вопросам. В частности, на сайте имеется сервис проверки легитимности финансовых организаций, с помощью которого перед заключением договора можно проверить наличие у нее лицензии или записи о ней в государственном реестре. На размещенных на сайте кредитном и депозитном калькуляторах можно рассчитать долговую нагрузку и возможный доход по депозиту, пишет polit.ru.