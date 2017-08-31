Центробанк создал сайт для обучения россиян финансовой культуре

31 августа Центробанк РФ запустил информационно-просветительский портал Fincult.info, созданный с целью "формирования финансовой культуры граждан".
"В материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый — от необходимости взять кредит и выбрать наиболее удачный вариант накопления денег до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии", — говорится в описании сайта.
Там же подчеркивается, что материалы сайта нельзя воспринимать как прямое руководство к действиям, так как это лишь полезные рекомендации, "вспомогательная информация, которую можно учитывать, чтобы не оказаться в неблагоприятной ситуации и не упустить из виду что-нибудь важное при принятии финансовых решений".
Новый сайт планируется ежедневно пополнять текстовыми и видеоматериалами, пока же на нем загружен стартовый набор материалов, посвященных базовым финансовым вопросам. В частности, на сайте имеется сервис проверки легитимности финансовых организаций, с помощью которого перед заключением договора можно проверить наличие у нее лицензии или записи о ней в государственном реестре. На размещенных на сайте кредитном и депозитном калькуляторах можно рассчитать долговую нагрузку и возможный доход по депозиту, пишет polit.ru.
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