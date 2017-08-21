Центробанк увидел в росте зарплат негативные последствия

1502
Сегодня, 08:54.
Экономика

Банк России всерьез обеспокоен проблемой потенциального падения ВВП в связи с прибавкой к окладу заработной платы, пишет газета "Известия". Эксперты считают, то ВВП может потерять около 1%. 

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка. Фото: СС0.

В Банке России обеспокоены тем, что в стране не хватает врачей, учителей, программистов и высококвалифицированных рабочих. Дефицит трудовых ресурсов негативно отражается на росте экономики и инфляции. Из-за этого быстро растут зарплаты, а производительность труда нет. Сейчас она находится уровнем ниже показателей роста зарплат. В результате этого темпы экономического роста страны могут снизиться на 1 процентный пункт, а инфляция может увеличиться на 0,5 п.п.

В Центробанке считают, что Россия вышла из экономического кризиса. Однако дальнейший рост экономики может быть подорван из-за нехватки трудовых ресурсов. 

По данным минэкономразвития, безработица в России находится на рекордно низком уровне за всю историю, несмотря на то, что во втором квартале 2017 года выросли 3,1%.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров