Центробанк увидел в росте зарплат негативные последствия

Банк России всерьез обеспокоен проблемой потенциального падения ВВП в связи с прибавкой к окладу заработной платы, пишет газета "Известия". Эксперты считают, то ВВП может потерять около 1%.
В Банке России обеспокоены тем, что в стране не хватает врачей, учителей, программистов и высококвалифицированных рабочих. Дефицит трудовых ресурсов негативно отражается на росте экономики и инфляции. Из-за этого быстро растут зарплаты, а производительность труда нет. Сейчас она находится уровнем ниже показателей роста зарплат. В результате этого темпы экономического роста страны могут снизиться на 1 процентный пункт, а инфляция может увеличиться на 0,5 п.п.
В Центробанке считают, что Россия вышла из экономического кризиса. Однако дальнейший рост экономики может быть подорван из-за нехватки трудовых ресурсов.
По данным минэкономразвития, безработица в России находится на рекордно низком уровне за всю историю, несмотря на то, что во втором квартале 2017 года выросли 3,1%.
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