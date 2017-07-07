Центробанк в шоке от уровня инфляции в июне

В Центробанке в шоке от июньской инфляции — такой вывод можно сделать из заявления директора департамента денежно-кредитной политики регулятора Игоря Дмитриева.
"Шок в июне большой. Это негативный сюрприз — 4,4%", — заявил Дмитриев. 6 июля Росстат обновил данные по инфляции. В июне она составила 0,6%, в годовом выражении — 4,4%.
Евгений Надоршин,
главный экономист ПФ "Капитал":
Прям таким уж шоком, то есть сюрпризом, я, наверно, соглашусь, если смягчить несколько высказывание. Все-таки для меня инфляция в июне стала сюрпризом в том плане, что она оказалась выше моих ожиданий. Я ожидал 0,5, что все равно означает ускорение темпов роста потребительских цен по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, когда у нас было 0,4. Но то, что инфляция окажется больше, то есть 0,6, и, судя по тому, как сложилась картина, в годовом выражении мы имеем 4,4, это действительно довольно высокие значения.
Но шок, мне кажется, это, может быть, некоторое преувеличение, особенно в силу того, что мы имеем достаточно понятный процесс — у нас плодоовощная продукция, которая дорожает, и второй фактор, который видно достаточно хорошо за ускоренным ростом потребительских цен, — это динамичный рост цен на услуги, более динамичный, чем можно было ожидать — 0,7.
Это достаточно много. Но здесь я вижу — как важный момент — фактор временного действия, а именно: у нас подешевел рубль, и вместе с подешевевшим рублем у нас подорожали услуги зарубежного туризма. Это, скорее всего, повлияло на услуги пассажирского транспорта, где частично тоже курс имеет значение, поскольку определяет стоимость топлива и лизинг для определенного количества операторов.
Цель Центробанка в 2017 году — 4% инфляции по итогам года, и этот показатель уже был достигнут к середине мая. Причем в правительстве тогда предположили, что по итогам года будет меньше 4%. Однако июнь показал довольно значительный рост цен.
Что касается июля, то представитель ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что не факт, что будет ускорение инфляции, и напомнил, что уже пошел урожай по картофелю, пишет bfm.ru.
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