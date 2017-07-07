Центробанк в шоке от уровня инфляции в июне

Прям таким уж шоком, то есть сюрпризом, я, наверно, соглашусь, если смягчить несколько высказывание. Все-таки для меня инфляция в июне стала сюрпризом в том плане, что она оказалась выше моих ожиданий. Я ожидал 0,5, что все равно означает ускорение темпов роста потребительских цен по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, когда у нас было 0,4. Но то, что инфляция окажется больше, то есть 0,6, и, судя по тому, как сложилась картина, в годовом выражении мы имеем 4,4, это действительно довольно высокие значения.

Но шок, мне кажется, это, может быть, некоторое преувеличение, особенно в силу того, что мы имеем достаточно понятный процесс — у нас плодоовощная продукция, которая дорожает, и второй фактор, который видно достаточно хорошо за ускоренным ростом потребительских цен, — это динамичный рост цен на услуги, более динамичный, чем можно было ожидать — 0,7.

Это достаточно много. Но здесь я вижу — как важный момент — фактор временного действия, а именно: у нас подешевел рубль, и вместе с подешевевшим рублем у нас подорожали услуги зарубежного туризма. Это, скорее всего, повлияло на услуги пассажирского транспорта, где частично тоже курс имеет значение, поскольку определяет стоимость топлива и лизинг для определенного количества операторов.