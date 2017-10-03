В алтайском селе несовершеннолетний парень обокрал церковь

В Смоленском районе участковый уполномоченный полиции задержал молодого человека, которого подозревают в краже церковных принадлежностей. Об этом сообщает краевое ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, в конце сентября этого года злоумышленник повредил входную дверь, проник в один из кабинетов церкви села Сычевка и похитил из него церковные свечи, нательные кресты и иконы. По подозрению в совершении кражи задержали 17-летнего местного жителя. Все похищенное сотрудники полиции изъяли и вернули в церковь.
В настоящее время по данному факту правоохранителями проводится доследственная проверка, устанавливается сумма причиненного материального ущерба.
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