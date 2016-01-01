Дороги, лебеди и роды: Главные цифры 2016 года

2

тысячи барнаульцев, по официальным данным, не имеют работы — всего 0,4% от всех жителей. Это очень хороший показатель, учитывая, что население Барнаула составляет около 700 тысяч человек.

500

прожекторов барнаульского производства использовали для подсветки Нового моста в краевой столице. Энергопотребление у них низкое, поэтому затраты по обслуживанию будут невелики. На монтаж светильников ушло чуть больше месяца.

1,811

рождений на одну женщину фертильного возраста приходится в Алтайском крае. С 2012 года в регионе ежегодно перевыполняют план по рождаемости, согласно которому к 2018 году в регионах России должно быть 1,753 рождений.

80%

барнаульских предприятий завершают год с прибылью, несмотря на экономические сложности. В 2016 году Барнаул произвел продукции на 70 млрд рублей, а продал различных товаров на сумму более 108 млрд рублей.

254

управляющие компании проверили с начала года в Барнауле. Нарушения выявили в 35% случаев. За 11 месяцев 2016 года барнаульцам вернули 1 млн 120 тысяч рублей незаконно начисленных денежных средств.

750

лебедей прилетели в этом году в Алтайский край на незамерзающее озеро Светлое. Во время праздника "Алтайская зимовка" посмотреть на белоснежных птиц приехало более четырех тысяч туристов.

23

млн. рублей долга выплатили работникам МУП "Рубцовские теплосети". Более 200 бывших работников предприятия собирались начать голодовку. Конфликт длился с августа, когда сотрудников уведомили о ликвидации МУПа.

121

км федеральных автодорог в Алтайском крае отремонтировали за 2016 год. Это 20% от общей длины трасс. Асфальтоукладчики завершили работу рекордно рано — 10 сентября. Всего на ремонт и содержание федеральных трасс в регионе потратили 3,1 млрд рублей, а на краевые краевые и местные - еще порядка 9 млрд.

11,5

тысяч жителей в 24 муниципалитетах коснется расселение из аварийного жилого фонда. В 17 из них программа на 2013-2017 годы завершилась, охватив 5,6 тысяч человек. В Алейске, Рубцовске и Камне-на-Оби жителей расселят до конца года.

150

тысяч рублей в качестве заработной платы за месяц предлагают в Барнауле директору СПК в сфере животноводства. Эта вакансия стала самой высокооплачиваемой в году наряду с главбухом, требующимся в сельскохозяйственный холдинг.