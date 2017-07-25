Цифровые сервисы Сбербанка признаны лучшими в Центральной и Восточной Европе

Кроме того, Сбербанк победил еще в трех номинациях по Центральной и Восточной Европе: "Лучшее решение для оплаты счетов", "Лучшее мобильное приложение" и "Лучший СМС-банк".

Александр Торбахов,

заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Наши цифровые продукты регулярно признаются лучшими на рынке. Мы видим, что клиенты ждут от нас digital-сервисов, которые соответствуют лучшим мировым практикам и даже опережают их, и стараемся соответствовать их ожиданиям.

В своём анализе Global Finance принимает во внимание как количественные факторы, так и субъективные критерии. В числе объективных критериев — стратегия привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, рост базы пользователей, функциональность цифровых продуктов, а также развитие новых направлений бизнеса и инновационных сервисов. Субъективные критерии включают мнения аналитиков, банковских консультантов и других отраслевых профессионалов международного уровня.

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.