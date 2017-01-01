Цифровое уравнение: какие малые села Алтайского края подключат к Wi-Fi

В Алтайском крае реализуется федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" (УЦН): в малых селах с населением от 250 до 500 человек монтируются точки беспроводного широкополосного доступа в интернет (Wi-Fi). Благодаря им жители таких сел получают возможность пользоваться современными технологиями связи. За два года в регионе введено в эксплуатацию 59 точек доступа. По плану в конце текущего года их будет 100.
"Это крупный инфраструктурный инвестпроект, он имеет колоссальное значение для нашего региона, — говорит Максим Герасимюк, начальник Алтайкомсвязи. — Наличие доступа в Глобальную сеть в сельской местности важно в такой же степени, как и наличие природного газа, водоснабжения, транспортной инфраструктуры".
По его словам, интернет позволит местному населению получать муниципальные и госуслуги в электронном виде, расширит возможности дистанционного применения образовательных и медицинских технологий. А случае возникновения ЧС — позволит увеличить скорость распространения предупреждающей информации.
Около сотни сайтов федеральных учреждений пользователи точек доступа могут посещать бесплатно, доступ к другим интернет-ресурсам предоставляется за 1,5 рубля в день, или 45 рублей в месяц.
Востребованность услуги подтверждают данные компании "Ростелеком", она является исполнителем проекта. В пресс-службе ее алтайского филиала сообщили, что в IV квартале 2016 года через сельские точки доступа в интернет, организованные по УЦН, пользователи скачивали в среднем 2,1 тыс. Гб трафика в месяц (примерно столько "весят" 700 фильмов в хорошем качестве).
У проекта большие перспективы развития. Максим Герасимюк рассказал, что Алтайкомсвязь совместно с минздравом края решают задачу по внедрению телемедицины.
"С помощью интернет-технологий медики автопоезда “Здоровье” при работе в отдаленных селах получат возможность провести онлайн-консультации пациентов со специалистами краевого диагностического центра, — говорит он. — Еще одна задача, которую нужно решить как можно скорее, — обеспечение современным и доступным интернетом не только школ и больниц края, но также поликлиник и ФАПов".
В "Ростелекоме" рассказали, что в рамках проекта компания направляет дополнительные инвестиции в развитие связи в малых селах: меняет станции, строит линии.
Также в "Ростелекоме" отмечают, что построенная до села оптика и организованная в нем точка доступа Wi-Fi — это возможность в перспективе дотянуться до каждого жителя. В Первомайском районе успешно завершено тестирование оборудования беспроводного широкополосного доступа, которое позволит усилить сигнал точки в несколько раз и расширить радиус его действия.
После получения и оформления разрешений на использование радиочастот в этих селах начнется перевод абонентов с медной технологии (проводной телефон и интернет по телефонным проводам DSL) на беспроводную, обеспечивающую высокую и стабильную скорость передачи данных. В дальнейшем опыт планируется распространить на другие населенные пункты. В "Ростелекоме" также разработан ряд технических решений для подключения бизнес-клиентов от точки доступа с помощью оптики.
Карта планируемых инфраструктурных объектов на 2017 год
Интернет
Всего 257 точек доступа в интернет по технологии Wi-Fi планируется построить в Алтайском крае по проекту "Устранение цифрового неравенства", из них 41 — в 2017 году:
- Алейский район — 1 (с. Малахово)
- Бийск — 1 (с. Одинцовка)
- Бийский район — 1 (п. Чуйский)
- Благовещенский район — 3 (с. Алексеевка, Преградинка, Мельниковка)
- Заринский район — 7 (п. Батунный, с. Воскресенка, Зыряновка, Озерное, Сосновка, Среднекрасилово, Яново)
- Змеиногорский район — 1 (с. Никольск)
- Ключевский район — 1 (с. Платовка)
- Красногорский район — 1 (п. Талый)
- Кулундинский район — 1 (с. Мирабилит)
- Курьинский район — 1 (с. Казанцево)
- Новичихинский район — 2 (п. 10 лет Октября, с. Павловка)
- Павловский район — 2 (п. Урожайный, Красная Дубрава)
- Панкрушихинский район — 1 (с. Береговое)
- Поспелихинский район — 1 (с. Котляровка)
- Ребрихинский район — 4 (с. Куликово, п. Молодежный, Плоскосеминский, с. Ясная Поляна)
- Родинский район — 6 (с. Новотроицк, Вознесенка, Зеленая Дубрава, Каяушка, Красный Алтай, Разумовка)
- Романовский район — 1 (с. Казанцево)
- Славгород — 1 (с. Пригородное)
- Тальменский район — 1 (с. Лушниково)
- Топчихинский район — 2 (с. Покровка, Хабазино)
- Хабарский район — 1 (с. Плесо-Курья)
- Чарышский район — 1 (п. Маяк)
Цифра
1,6 млрд рублей составляет общий объем инвестиций в реализацию проекта.
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