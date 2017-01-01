Цыганки-аферистки обворовывают и избавляют от "порчи" рубцовчан

В полиции рассказывают: потерпевшими от рук аферистов становятся пожилые люди, желающие излечиться от так называемой "порчи". Происходит это так: злоумышленницы заходят в подъезд дома, звонят в квартиры и просят помочь продуктами или дать воды. Затем попадая в квартиры, они внушают человеку, что он тяжело болен. Затем аферистки просят дать деньги якобы для совершения ритуала, после которого хозяин дома должен будет окончательно излечиться. Взяв деньги, женщины исчезают в неизвестном направлении вместе с похищенным.

Последний такой случай произошел 17 февраля. Женщина попала в квартиру пожилой рубцовчанки, проживающей в доме по улице Тракторной. После посещения гостьи из дома пропали деньги и золотые серьги.

Полиция предупреждает о возможном появлении незнакомых граждан и рекомендует не открывать двери в подъезд и, тем более, в собственную квартиру или дом и незамедлительно сообщать о посторонних в полицию по телефону 02 или 102 (с мобильного телефона).