ЦИК будет завлекать избирателей на президентские выборы с помощью мемов и селфи

Завлекать людей на выборы президента РФ в 2018 году планируется с помощью мемов и селфи, пишут "Ведомости".
Такие идеи содержатся в концепции, предложенной компанией "ИМА-консалтинг", которая победила в творческом конкурсе ЦИК РФ на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента РФ. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что "ИМА-консалтинг" запросил за свою работу около 40 млн рублей, но окончательная стоимость контракта пока не определена.
Гендиректор "ИМА-консалтинга" Вартан Саркисов подтвердил изданию, что готовой концепции информационно-разъяснительной работы у его компании пока нет, только "предварительные креативные проработки". Тем не менее в конкурсной заявке "ИМА-консалтинга", с которой удалось ознакомиться газете, упомянут спецпроект по популяризации выборов с участием ресурсов в социальных сетях, принадлежащих Mail.ru Group ("ВКонтакте", "Одноклассники").
В целом "ИМА-консалтинг" предлагает достаточно консервативную концепцию информационной кампании. Там довольно трезво оценивают риски предстоящей президентской кампании, отмечая общее недоверие к результатам выборов и широко распространенное убеждение в том, что от результатов конкретного волеизъявления мало что зависит. Мотивировать избирателя предлагается, объясняя ему важность сделанного выбора для будущего всей страны (выбор президента — выбор будущего России), делая упор на семейные ценности (государство как большая семья) и обеспечение безопасности голосования (в первую очередь информационной).
В качестве графического символа будущей кампании предлагается несколько логотипов, один из них обыгрывает число 18 (восьмерка стилизована под песочные часы).
Предусмотрена также работа в социальных сетях: от мониторинга и реагирования на "негатив" до флешмобов, предлагающих "добежать до выборов" или сделать селфи на избирательном участке (за самые удачные кадры можно было бы вручать грамоты ЦИК, предлагают в "ИМА-консалтинге"). В соцсетях также предлагается использовать мемы — легко распространяемые смысловые единицы. Как пример авторы концепции предлагают фразу: "Куда ушел Малахов? На выборы", пишет znak.com.
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