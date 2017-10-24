Циклон с Урала несет на юг Сибири сильный ветер и снег

Гидрометцентр сообщает, что с Урала по южным регионам Западной Сибири быстро перемещается снежный циклон. Из-за этого 24 и 25 октября ожидаются сильные осадки на Алтае, в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.
Так в Алтайском крае и Новосибирской области во вторник и среду ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. 24 октября ветер усилится до 20 м/с, а 25 октября до 23 м/с.
В Омской области 24 октября сильные осадки (мокрый снег, снег, дождь), гололедные явления, отложение мокрого снега, ветер до 21 м/с. 25 октября сильный снег, метель, ветер до 23 м/с, снежные заносы.
В Томской области осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, ветер до 20 м/с (25 октября до 23 м/с), 24 октября гололедные явления. 25 октября в Кемеровской области осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, ветер 18-23 м/с.
25-26 октября в Республике Алтай ветер в высокогорье усилится до 28 м/с, 25 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
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