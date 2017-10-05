ЦРУ рассекретило документы о космической программе СССР

Подборка содержит 59 документов, в числе которых служебные записки и доклады сотрудников ЦРУ, которые представлялись администрации США по советской космической и ракетной программам.

"Ранее не публиковавшаяся на сайте ЦРУ подборка документов за период 50-х до начала 60-х годов и документов содержат дополнительные служебные записки и доклады. Коллекция из 59 документов на 400 страницах дает анализ разведки ЦРУ в отношении Спутника-1, 2 и 3, а также советской баллистической программы с 1955 по начало 1960-х годов. Более половины сведений дает новые данные о начальном этапе советской космической и баллистической программ", — говорится в аннотации к документам.

Качество копий опубликованных документов, часть текста которых по-прежнему засекречена, не позволяет прочесть многих из них, но очевидно, что запуск первого спутника не стал для США неожиданностью, пишет bfm.ru.

"Мы считаем, что СССР обладает возможностью осуществить запуск на орбиту Земли спутника, который будет вести сбор научной информации и данных ограниченного военного использования, в начале 1957 года", — говорится в докладе, представленном на заседании Совета по нацбезопасности США в январе 1957 года.

Today we’ve released an article about our work on Sputnik & 100s of pages of related documents.#INTELCONhttps://t.co/V0V8ZrhBjH pic.twitter.com/4fCB1TqQvl — CIA (@CIA) 4 октября 2017 г.

В докладе ЦРУ, датированном июнем 1957 года, говорится, что с учетом вероятности неудачного запуска в 50% возможно, что "СССР объявит о нем только постфактум".