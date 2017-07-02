ЦРУ выдвинуло две версии частых визитов НЛО

Центральное разведывательное управление США выдвинуло две версии, объясняющие столь частые визиты НЛО на Землю.
Оба варианта безрадостны для жителей нашей планеты, передает Vista.News.ru.
Сотрудники разведки заявляют, что визиты НЛО стали происходить чаще. "Тарелки" появляются в разных уголках Земли, не скрываясь от простых людей, ученых и даже спецслужб. ЦРУ, изучив имеющуюся на данный момент информацию, пришло к выводу: корабли пришельцев прилетают к нам в поисках полезных ископаемых, которыми богата Земля и каких, по неизвестной причине, лишены инопланетяне.
По второй версии, "зеленые человечки" предвидят надвигающуюся экологическую катастрофу и изучают обстановкг перед катаклизмом.
Ранее правительство Великобритании начало раскрывать часть секретных данных о наблюдениях за неопознанными летающими объектами (НЛО). Документы охватывают период 1971-76, 1996-2000 и 2004 годов, пишет ura.ru.
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