ЦРУ выдвинуло две версии частых визитов НЛО

Оба варианта безрадостны для жителей нашей планеты, передает Vista.News.ru.

Сотрудники разведки заявляют, что визиты НЛО стали происходить чаще. "Тарелки" появляются в разных уголках Земли, не скрываясь от простых людей, ученых и даже спецслужб. ЦРУ, изучив имеющуюся на данный момент информацию, пришло к выводу: корабли пришельцев прилетают к нам в поисках полезных ископаемых, которыми богата Земля и каких, по неизвестной причине, лишены инопланетяне.

По второй версии, "зеленые человечки" предвидят надвигающуюся экологическую катастрофу и изучают обстановкг перед катаклизмом.

Ранее правительство Великобритании начало раскрывать часть секретных данных о наблюдениях за неопознанными летающими объектами (НЛО). Документы охватывают период 1971-76, 1996-2000 и 2004 годов, пишет ura.ru.