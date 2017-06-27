Цветение огромной и капризной кувшинки сняли на видео

Это растение — самая большая кувшинка. Как говорят представители Ботанического сада, цветет Виктория как ей вздумается, меняя при этом цветовой окрас.

Самые удачливые могут периодически видеть ее на последних экскурсиях по водному маршруту.

"Попасть на ее цветение сложно. Если она цветет утром, то нет никакой вероятности, что не закроется к середине дня. Или, например, ночью неожиданно отцвела, лепестки сложила — все, опоздали! Хотя каждый цветок появляется над водой на два дня: сначала — белого цвета, потом — розового. В любом случае листья всегда с нами, а цветущая рядом Нимфея Гигантея куда более нарядная и декоративная", — сообщили специалисты, пишет "Росбалт".