Цветные фотографии знаменитостей, живших в XX веке

Художница-ретушер Ольга Ширнина дает старым фотографиям вторую жизнь. Люди на знакомых с детства черно-белых снимках вдруг становятся моложе, а некоторые вообще смотрятся как живые.

Женский батальон смерти времен Первой мировой войны. Фото: fishki.net. Николай II и Александра Федоровна в 1899 году (1868–1918). Фото: fishki.net. А. К. Саврасов, художник (1830–1897) в 1960 году. Фото: fishki.net. Г. Е. Распутин, приближенный к семье Николая II крестьянин (1869–1916). Фото: fishki.net. Н. Н. Миклухо-Маклай (1846–1888). Русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник. Фото: fishki.net. Мария Романова (1899–1918). Великая княжна, третья дочь императора Николая II. Фото: fishki.net. И. А. Бунин, писатель и поэт (1870–1953). Фото: fishki.net. В. В. Серова, актриса (1917–1975). Фото: fishki.net. И. В. Сталин (1878–1953) в 1929 году. Фото: fishki.net. А. де Сент-Экзюпери в 1944 году (1900–1944). Фото: fishki.net. Семья Ульяновых. Слева направо: стоят — Ольга, Александр, Анна; сидят — Мария Александровна с младшей дочерью Марией, Дмитрий, Илья Николаевич, Владимир. Симбирск, 1879 год. Фото: fishki.net. М. А. Булгаков, писатель, драматург (1891–1940). Фото: fishki.net. Поэт В. В. Маяковский (1893–1930) в 1912 году. Фото: fishki.net. С. А. Есенин, поэт (1895–1925). Фото: fishki.net. Поэт В. В. Маяковский (1893–1930) в 1924 году. Фото: fishki.net. А. Шопенгауэр в 1859 году (1788–1860). Немецкий философ. Фото: fishki.net. Ф. Э. Дзержинский, российский революционер польского происхождения, советский политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК (1877–1926). Фото: fishki.net. П. И. Чайковский (1840–1893). Русский композитор, педагог, дирижер и музыкальный критик. Фото: fishki.net. Писатель Л. Н. Толстой в 1856 году (1828–1910). Фото: fishki.net. Владимир Ленин и Надежда Крупская. Горки, 1922 год. Фото: fishki.net. Максим Горький, писатель (1868–1936). Фото: fishki.net. А. А. Ахматова, поэтесса (1889–1966). Фото: fishki.net. Г. Е. Распутин, приближенный к семье Николая II крестьянин (1869–1916). Фото: fishki.net. А. П. Чехов, писатель, врач, драматург (1860–1904). Фото: fishki.net. Писатель Л. Н. Толстой в 1900 году (1828–1910). Фото: fishki.net. Источник.