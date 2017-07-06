Тулееву нашли преемника в Нижнем Тагиле

Носов стал согласованной со всеми заинтересованными сторонами кандидатурой. Местные политики Кремль не устроили. Так, в Москве отвергли кандидатуры первого вице-губернатора Владимира Чернова, депутата Госдумы от Прокопьевского округа Дмитрия Исламова, а также мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.

По сведениям издания, от Тулеева жду добровольного сложения полномочия. Для этого последнюю перед летними каникулами сессию облсовета перенесли с 5 на 12 июля.

Носов уже начал знакомиться с некоторыми чиновниками в администрации, запрашивает экономические и политические справки по региону. "Местным его представляют как утвержденного Кремлем", — рассказал Тайге.инфо информированный источник в Кузбассе.

Носову 56 лет, он родился в Магнитогорске в металлургической семье. Начинал карьеру подручным сталевара и производственным мастером печей. Дорос до заместителя гендиректора и члена совета директоров Магнитогорского металлургического комбината, однако из-за конфликта в 1998 году покинул завод.

После этого переехал в Нижний Тагил, где стал гендиректором Нижнетагильского металлургического комбината и вице-президентом "Евраз-холдинга". В 2002–2003 годах по совместительству работал управляющим директором Западно-Сибирского металлургического комбината (Новокузнецк). Позже работал в структурах госкорпорации "Ростехнологии".

В октябре 2012 года победил на выборах главы Нижнего Тагила с результатом в 92% голосов. Полномочия Носова истекают осенью 2017 года. По данным СМИ, он не собирался оставаться на второй срок из-за усталости от этой работы. Кроме того, его политические амбиции выходили за пределы Нижнего Тагила.

Ранее СМИ сообщали, что состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева крайне тяжелое, из отпуска на работу он вряд ли вернется. Также говорилось, что Аман Тулеев написал заявление на имя Путина с просьбой о сложении полномочий. В администрации региона эту информацию опровергли.

На днях Тулеева в тяжелом состоянии спецрейсом доставили в Москву. По информации СМИ, там у него может состояться встреча с Путиным, где они обсудят условия отставки губернатора-старожила.