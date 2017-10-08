Тульский егерь принял грибника за кабана и застрелил его

7 октября во время охоты один егерь принял за кабана 40-летнего грибника, собиравшего грибы вместе с супругой, и выстрелил в него из охотничьего ружья. Трагедия случилась в Дубенском районе Тульской области.

Установлено, что егерь имеет лицензию на охоту, ружье, из которого произведен выстрел, зарегистрировано. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении СКР по Тульской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).