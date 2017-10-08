Тульский егерь принял грибника за кабана и застрелил его

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7 октября во время охоты один егерь принял за кабана 40-летнего грибника, собиравшего грибы вместе с супругой, и выстрелил в него из охотничьего ружья. Трагедия случилась в Дубенском районе Тульской области.

Ружья. Оружие.
Ружья. Оружие. Фото: СС0.

Установлено, что егерь имеет лицензию на охоту, ружье, из которого произведен выстрел, зарегистрировано.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении СКР по Тульской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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