Подробности ЧП: самолет "Аэрофлота" провалился в воздушную яму на 800 метров

Инцидент произошел за 40 минут до посадки. Лайнер благополучно приземлился, но более 20 человек получили различные травмы.

Максим Фетисов,

пресс-секретарь "Аэрофлота":

Турбулентность, в которую попал самолет, в авиации известна как "турбулентность ясного неба". Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический локатор не может уловить ее приближение, поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места. Ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе. В 3 часа 38 минут по Москве экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Бангкока, пострадавшим оказана помощь.

Роман Гусаров,

аналитик, главный редактор портала Avia.ru:

Сразу хочется дать такую рекомендацию, чего я и сам придерживаюсь и всем своим друзьям, знакомым и родственникам рекомендую: всегда во время полета по возможности находиться в кресле и в пристегнутом состоянии. Все-таки надо понимать, что самолет летит с огромной скоростью, мы же в автомобиле на всякий случай пристегиваемся, понимая, что может все, что угодно произойти, но автомобиль движется со скоростью 80 километров в час, а самолет в 10 раз быстрее — 800 и более. И, конечно же, любой маневр может привести к достаточно тяжелым последствиям, поэтому по возможности надо все-таки быть пристегнутым. А что касается данного случая, если действительно подтвердится, что самолет потерял за короткое время высоту 800 метров, то это достаточно серьезный, глубокий провал, падение, и, несомненно, оно было связано с серьезной перегрузкой. То есть если идет резкое пикирование, то, не хочу никого пугать, но чтобы понимали, что все, кто не пристегнуты, оказываются под потолком и висят там, пока перегрузка не исчезнет. Поэтому, конечно же, ситуация неприятная, она достаточно редкая, но, как мы видим, самолет благополучно выполнил посадку, слава богу, и конструкция самолета выдержала, и экипаж с ситуацией справился.

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту травмирования пассажиров. В частности, по возвращении в Москву будут опрошены члены экипажа самолета и пассажиры Ответственность "Аэрофлота" перед пассажирами застрахована в страховой компании "СОГАЗ" и "Альфа Страхование", сообщает "Интерфакс". По данным российского посольства в Бангкоке, среди пострадавших 24 россиянина и трое подданных Таиланда.

Денис Антонюк,

пресс-атташе российского посольства в Бангкоке:

Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести, в основном переломы и ушибы. В настоящее время в больницах остаются 15 россиян, четверым из них потребовалась операция. Сотрудники консульского отдела посольства продолжают находиться в больнице, общаются с лечащими врачами и оказывают необходимое содействие пострадавшим.

Олег Смирнов,

председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР:

Самое неприятное — это турбулентность, возникающая на больших высотах при ясном небе, которую не засекает даже радиолокатор. И в эту турбулентность попадает самолет неожиданно, в то время, когда командир корабля не предупреждает пассажиров о том, что необходимо пристегнуться и сидеть на своих местах. В этом случае это произошло за 40 минут до посадки, это еще самолет находился в горизонтальном полете, то есть пассажиры все были отстегнуты, они свободно ходили по салону, и вдруг возникла турбулентность — это мощнейшее вертикальное движение в воздушных массах. В истории гражданской авиации был не один случай, а значительно больше, когда самолет разламывало, как коробочку спичек. Поближе к нам, что называется, российский случай, был на самолете Ту-104, который только начал свою реактивную эпоху. И вот он с пассажирами на борту на высоте 12 тысяч метров попал вот в такую турбулентность и просто развалился. Это было в 60-х годах прошлого столетия. Это весьма редкое явление, которое наблюдается везде по земному шару.

В 2016 году СМИ сообщали о трех серьезных последствиях турбулентности, произошедших в мире. В январе 2016-го в небе над штатом Флорида в зону турбулентности попал Boeing 737 авиакомпании American Airlines. Пострадали шесть человек, в том числе стюардесса. 4 мая 2016 года лайнер авиакомпании ОАЭ Etihad Airways попал в зону турбулентности за 45 минут до посадки в Джакарте. В результате травмы получил 31 человек, 9 были госпитализированы. Спустя три дня после этого, в зону сильной турбулентности над малайзийским островом Борнео попал самолет Hong Kong Airline, летевший из Индонезии. Тогда пострадали 17 пассажиров, пишет bfm.ru.