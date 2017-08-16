Турецкие моряки спасли румынского исследователя, плывшего на каяке в Россию

Турецкие моряки спасли в Босфоре румынского исследователя, который плыл в Россию по Черному морю на каяке, сообщает Daily Sabah.
51-летний Ширази Мариан потерял управление каяком из-за сильного течения.
За ученым моряки из Турции наблюдали некоторое время, однако не предпринимали никаких спасательных работ, пока он не находился в районе морской границы государства. После того, как он перевернулся, спасатели оказались вовремя на месте и вытащили промокшего мужчину из воды, пишет versiya.info.
Румынский ученый отправился в путешествие для того, чтобы на основе измерений датчиков, прикрепленных к телу, изучить влияние экстремальных условий на человеческий организм.
Мариан начал путешествие около недели назад. Следующей остановкой после Турции должна стать Грузия. Ожидается, что в общей сложности он преодолеет около четырех тысяч километров, пишет РИА Новости.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.