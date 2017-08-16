Турецкие моряки спасли румынского исследователя, плывшего на каяке в Россию

51-летний Ширази Мариан потерял управление каяком из-за сильного течения.

За ученым моряки из Турции наблюдали некоторое время, однако не предпринимали никаких спасательных работ, пока он не находился в районе морской границы государства. После того, как он перевернулся, спасатели оказались вовремя на месте и вытащили промокшего мужчину из воды, пишет versiya.info.

Румынский ученый отправился в путешествие для того, чтобы на основе измерений датчиков, прикрепленных к телу, изучить влияние экстремальных условий на человеческий организм.

Мариан начал путешествие около недели назад. Следующей остановкой после Турции должна стать Грузия. Ожидается, что в общей сложности он преодолеет около четырех тысяч километров, пишет РИА Новости.