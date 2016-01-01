Турецкие овощи и фрукты не появятся в России в ближайшее время

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Вчера, 19:26.
Экономика

Россельхознадзор не будет снимать ограничения во ввозу турецких овощей и фруктов в Россию, поскольку ведомство еще не выработало механизм контроля за этой продукцией. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, пишут "Известия".

Фрукты и овощи.
Фрукты и овощи. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

"Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя неделя", - сказал Данкверт. Специалисты Россельхознадзора не смогли договориться с турецкими коллегами о механизмах контроля за продукцией.

Напомним, запрет на ввоз турецких овощей из соображений безопасности продукции ввели в мае этого года.

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