Турецкие овощи и фрукты не появятся в России в ближайшее время

"Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя неделя", - сказал Данкверт. Специалисты Россельхознадзора не смогли договориться с турецкими коллегами о механизмах контроля за продукцией.

Напомним, запрет на ввоз турецких овощей из соображений безопасности продукции ввели в мае этого года.