Турецкие овощи и фрукты не появятся в России в ближайшее время

Россельхознадзор не будет снимать ограничения во ввозу турецких овощей и фруктов в Россию, поскольку ведомство еще не выработало механизм контроля за этой продукцией. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, пишут "Известия".
"Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя неделя", - сказал Данкверт. Специалисты Россельхознадзора не смогли договориться с турецкими коллегами о механизмах контроля за продукцией.
Напомним, запрет на ввоз турецких овощей из соображений безопасности продукции ввели в мае этого года.
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