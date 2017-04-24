Турецкие власти увеличили срок пребывания в стране для российских туристов

"Мы продлеваем срок, в течение которого россияне могут находиться в Турции без визы, с 60 до 90 дней", — заявил Чавушоглу.

Министр напомнил, что вопрос упрощения визового режима с Россией обсуждался еще до инцидента со сбитым российским самолетом.

В ноябре 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 Россия приостановила безвизовый режим с Турцией. Однако Анкара не стала принимать ответные меры, напоминает ТАСС.

10 марта на заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает необходимым предпринять дополнительные усилия по введению безвизового режима между двумя странами. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в ближайшее время будет снят запрет на наем рабочих из Турции, пишет bfm.ru.