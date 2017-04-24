Турецкие власти увеличили срок пребывания в стране для российских туристов

Турецкие власти продлили срок безвизового пребывания для граждан России до 90 дней, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с группой представителей русскоязычных СМИ в туристическом районе Аланья на юге Турции, передает Анатолийское агентство.
"Мы продлеваем срок, в течение которого россияне могут находиться в Турции без визы, с 60 до 90 дней", — заявил Чавушоглу.
Министр напомнил, что вопрос упрощения визового режима с Россией обсуждался еще до инцидента со сбитым российским самолетом.
В ноябре 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 Россия приостановила безвизовый режим с Турцией. Однако Анкара не стала принимать ответные меры, напоминает ТАСС.
10 марта на заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает необходимым предпринять дополнительные усилия по введению безвизового режима между двумя странами. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в ближайшее время будет снят запрет на наем рабочих из Турции, пишет bfm.ru.
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