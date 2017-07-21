Турецкий сумасшедший напал на автобус с туристами из России

В турецкой провинции Анталья неизвестный напал на автобус, который перевозил российских туристов.
Экскурсионный автобус, в котором находились 42 туриста из России, остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В этот момент к машине подбежал местный житель и стал палкой разбивать окна. Водитель быстро сориентировался и дал автобусу задний ход.
Дежуривший недалеко от места происшествия полицейский патруль незамедлительно пресек действия злоумышленника. По предварительным данным, нападавший страдает психическим расстройством. Мотивы его поведения устанавливает полиция. Сообщается, что туристы из России не пострадали, пишет "Росбалт".
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