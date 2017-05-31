Туристы смогут посетить уникальный лыжно-биатлонный комплекс в Белокурихе-2 летом

Лыжно-биатлонный комплекс международного уровня откроют на "Белокурихе-2" этим летом, сообщает пресс-служба компании "Курорт Белокуриха". По словам гендиректора Константина Ежова, аналогов этому комплексу еще не было в России. В объект входят трассы, протяженностью до 5 км и профессиональный стадион на 1 тыс.мест, который еще находится на стадии проектирования.
Трасса расположена на высоте 800 метров над уровнем моря в районе горы Сухая грива.
Константин Ежов,
гендиректор компании "Курорт Белокуриха":
Лыжно-биатлонный комплекс строящейся "Белокурихи-2" расположен на оптимальной высоте, с соблюдением всех международных стандартов. До сих пор в России ему не было аналогов, поэтому мы убеждены, что он послужит прекрасной базой для подготовки спортсменов сборной страны к зимним Олимпийским играм 2022 года в Китае и другим крупным соревнованиям.
В июле проект презентуют Виталию Мутко, заместителю председателя правительства по вопросам спорта. По словам чемпиона мира по биатлону Анатолия Ждановича, у этого комплекса есть все шансы, чтобы стать лучшим в стране, так как многие российские стадионы сегодня не соответствуют международным требования и наши спортсмены сталкиваются с трудностями, когда выходят на соревнования.
Ранее altapress.ru писал, что на строительство горнолыжного комплекса на горе Мишина инвестор вложил около 100 млн рублей. Открыть объект планировали к октябрю этого года.
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