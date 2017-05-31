Туристы смогут посетить уникальный лыжно-биатлонный комплекс в Белокурихе-2 летом

Трасса расположена на высоте 800 метров над уровнем моря в районе горы Сухая грива.

Константин Ежов,

гендиректор компании "Курорт Белокуриха":

Лыжно-биатлонный комплекс строящейся "Белокурихи-2" расположен на оптимальной высоте, с соблюдением всех международных стандартов. До сих пор в России ему не было аналогов, поэтому мы убеждены, что он послужит прекрасной базой для подготовки спортсменов сборной страны к зимним Олимпийским играм 2022 года в Китае и другим крупным соревнованиям.

В июле проект презентуют Виталию Мутко, заместителю председателя правительства по вопросам спорта. По словам чемпиона мира по биатлону Анатолия Ждановича, у этого комплекса есть все шансы, чтобы стать лучшим в стране, так как многие российские стадионы сегодня не соответствуют международным требования и наши спортсмены сталкиваются с трудностями, когда выходят на соревнования.

Ранее altapress.ru писал, что на строительство горнолыжного комплекса на горе Мишина инвестор вложил около 100 млн рублей. Открыть объект планировали к октябрю этого года.