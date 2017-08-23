Туристов приглашают в Колывань на День камнереза

25 августа в селе Колывань проведут День камнереза. Мероприятие состоится при действующем Колыванском камнерезном заводе имени Ивана Ползунова, которому в этом году исполняется 215 лет.
В День камнереза завод откроет двери для всех желающих. Гигантские пилы, огромные глыбы камня, красивейшая мозаика — здесь есть чему удивиться, сообщает Алтайтурцентр. На заводской площади пройдет концерт в честь камнерезов.
В помещении, где создавали "Царицу ваз", сейчас работает музей. Здесь можно купить сувениры и миниатюрные декоративные изделия из натурального камня: вазы, чаши, мозаичные картины.После праздника туристов приглашают на экскурсию по окрестностям: к горам Синюха и Очаровательная, озерам Моховое и Белое.
Турфирмы Барнаула предлагают маршрут, объединяющий посещение праздника камнереза в Колывани и фестиваля бардовской песни "Звенигора" на озере Саввушки, отмечают в Алтайтурцентре.
Справка
Колыванский камнерезный завод продолжает свою производственную деятельность, создавая уникальную продукцию, востребованную по всей стране. Панно алтайских камнерезов украшают станцию метро "Сибирская" в Новосибирске. К юбилею Санкт-Петербурга в Колывани делали подарочную вазу по заказу Владимира Путина. В этом году колыванские камнерезы изготовили четыре мозаичных панно и церковную атрибутику для алтаря Знаменской церкви в Курье.
Мастера завода за время его существования изготовили более 900 предметов искусства. Колыванские вазы есть в Эрмитаже и Пушкинском музее, в императорских дворцах Ялты, Пушкино и Петергофа, музеях Парижа и других городов мира. Самое известное творение колыванских камнерезов — "Царица ваз" весом около 20 тонн и диаметром овальной чаши около пяти метров.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.