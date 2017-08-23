Туристов приглашают в Колывань на День камнереза

На Колыванском камнерезном заводе. Фото: altairegion22.ru. На Колыванском камнерезном заводе. Фото: altairegion22.ru. На Колыванском камнерезном заводе. Фото: altairegion22.ru. На Колыванском камнерезном заводе. Фото: altairegion22.ru. Фрагмент панно, Колыванский камнерезный завод. Фото: altairegion22.ru. Панно, Колыванский камнерезный завод. Фото: altairegion22.ru.

В День камнереза завод откроет двери для всех желающих. Гигантские пилы, огромные глыбы камня, красивейшая мозаика — здесь есть чему удивиться, сообщает Алтайтурцентр. На заводской площади пройдет концерт в честь камнерезов.

В помещении, где создавали "Царицу ваз", сейчас работает музей. Здесь можно купить сувениры и миниатюрные декоративные изделия из натурального камня: вазы, чаши, мозаичные картины.После праздника туристов приглашают на экскурсию по окрестностям: к горам Синюха и Очаровательная, озерам Моховое и Белое.

Турфирмы Барнаула предлагают маршрут, объединяющий посещение праздника камнереза в Колывани и фестиваля бардовской песни "Звенигора" на озере Саввушки, отмечают в Алтайтурцентре.

Справка

Колыванский камнерезный завод продолжает свою производственную деятельность, создавая уникальную продукцию, востребованную по всей стране. Панно алтайских камнерезов украшают станцию метро "Сибирская" в Новосибирске. К юбилею Санкт-Петербурга в Колывани делали подарочную вазу по заказу Владимира Путина. В этом году колыванские камнерезы изготовили четыре мозаичных панно и церковную атрибутику для алтаря Знаменской церкви в Курье.

Мастера завода за время его существования изготовили более 900 предметов искусства. Колыванские вазы есть в Эрмитаже и Пушкинском музее, в императорских дворцах Ялты, Пушкино и Петергофа, музеях Парижа и других городов мира. Самое известное творение колыванских камнерезов — "Царица ваз" весом около 20 тонн и диаметром овальной чаши около пяти метров.