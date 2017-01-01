Туроператоры отменили чартеры в Бангкок на два месяца

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Сегодня, 19:25.
Туризм

Чартеры из Барнаула, которые летали в Бангкок, временно будут приземляться в аэропорту города Утапао. Из-за ремонта взлетно-посадочной полосы с 3 марта по 2 мая международный аэропорт столицы Таиланда будет принимать и отправлять только регулярные рейсы, пишет портал TourDom.ru со ссылкой на туроператора "Пегас Туристик".

Отпуск. Таиланд.
Отпуск. Таиланд. Фото из архива редакции.

Напомним, что с 6 февраля туроператор "Анекс тур" из-за высокого спроса на тайское направление поставил новую цепочку из Барнаула в Бангкок. Сегодня туристы активно бронируют даты в марте и апреле. По словам специалистов, новый рейс привлек внимание отдыхающих низкие ценами и меньшей продолжительностью туров.

Как отметили турагенты, на отдыхающих ситуация со сменой аэропорта скажется незначительно. Большинство туристов, прилетающих в столицу Таиланда, отдыхают в Паттайе, которая находится примерно в 100 км от Бангкока. Для них приземляться в Упатао станет даже удобнее, потому что от него до города-курорта около 40 километров. Неудобно будет тем туристам, которые собирались лететь через Бангкок на островные курорты. Им придется пересесть на регулярный рейс и доплатить за билет около 7-10 тыс.рублей

По данным портала TourDom.ru, на данный момент только туроператор "Пегас Туристик" перенёс запланированные на этот период вылеты в аэропорт Утапао. Однако не исключено, что и остальные прибегнут к подобным мерам, цитирует портал слова гендиректора "Пегаса".

Анна Подгорная,
гендиректор "Пегас Туристик":

Некоторые неудобства, к сожалению, неизбежны. Стоимость ранее забронированных на эти даты билетов при отказе лететь до Утапао мы компенсируем. Впоследствии туристы смогут приобрести билеты на регулярные рейсы до Бангкока за свой счёт.

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