Туроператоры рассказали, куда будут отправлять зимой туристов из Барнаула и Новосибирска

В зимнем сезоне из Барнаула заявили чартерные рейсы на направления, которые пользуются высоким спросом у жителей города и края: Таиланд (Паттайя и Пхукет) и Вьетнам (Нячанг). По мнению Ольги Ришко, директора турагентства "Глэм тур", около 95% продаж придется на эти направления.

Ольга Ришко,

директор турагентства "Глэм тур":

В этом сезоне рейсы на остров Пхукет из Барнаула "Пегас Туристик" поставил на пиковый период — с конца декабря. Обычно его активно покупают именно с новогодних дат. В прошлые годы случалось, что из-за низкого спроса на более ранние даты рейс на тайский остров снимали.

Цены за путевки этой зимой будут примерно на уровне прошлого сезона, сообщили в турагентстве "Пятница". Так, тур во Вьетнам в октябре на двоих начинается от 76 тыс. рублей с проживанием в трехзвездочном отеле. Аналогичная путевка на Пхукет на 12 дней на двоих будет стоить от 70 тыс. рублей.

Туроператоры поставили программы в Таиланд и Вьетнам также с вылетом из Новосибирска. Но из аэропорта Толмачево традиционно ставят больше направлений. Так, операторы Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel поставили чартеры в Индию (Гоа). По словам Ольги Ришко, прошлым сезоном туры в эту страну пользовались спросом, операторы даже ставили дополнительные рейсы. Стоимость тура на 11 дней на двоих с размещением в отеле "три звезды" — от 64 тыс. рублей.

В этом году регулярные и чартерные рейсы будут в Объединенные Арабские Эмираты. В 2016 году чартерных цепочек операторы в эту страну не заявляли. Турагенты пока не готовы оценивать спрос на это направление. По словам Ришко, в прошлом году хватало и регулярных рейсов.

Наталья Белоусова,

директор агентства "Охота":

Думаю, что Эмираты будут пользоваться спросом, но каким — покажет сезон. Сейчас это безвизовое направление. В прошлом году туда летали только регулярные рейсы, цена на них была довольно высокая. К тому же эта страна не для бюджетного отдыха. Даже если купить недорогую путевку, затраты внутри страны будут выше, чем в других государствах.

В октябре тур в Эмираты на двоих на неделю стоит от 76 тыс. рублей с проживанием в отеле "четыре звезды".

С лета продолжат летать самолеты в Китай (Хайнань). Anex Tour и Tez Tour поставили каждый по рейсу. Тур на 12 дней на двоих обойдется в сумму от 72 тыс. рублей. Это направление особенно популярно среди туристов в межсезонье, когда отдых здесь наиболее комфортный.

Наталья Белоусова,

директор агентства "Охота":

Китай раньше не пользовался спросом у наших туристов, но в последнее время он завоевал популярность благодаря низкой стоимости и интересным условиям. Благодаря программам, которое китайское правительство приняло в поддержку вылетов, цена на перелеты стала невысокой.

По словам директора турфирмы "Пятница" Людмилы Ивановой, периодичность рейсов ближе к сезону может измениться. Ольга Ришко отметила, что все операторы окончательно определятся с программами примерно через неделю, тогда и начнется активное раннее бронирование.

Туристы уже сейчас интересуются зимними программами. Наталья Белоусова отмечает, что в прошлом многие поняли, что если купить туры в августе, то цена будет наиболее выгодной. Как правило, раннее бронирование дает 20–30% скидки. По словам Ольги Ришко, ближе к Новому году цены за туры поднимутся на 30–50%.

В турагентствах рассчитывают, что зимний турсезон пройдет стабильно. По словам Белоусовой, цены за путевки сохранились на уровне прошлого года. Стоимость туров с вылетом из Барнаула и Новосибирска практически не отличается, отметили в турфирме "Пятница".