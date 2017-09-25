Творческий шопинг в "Пионере": в Барнауле набирает популярность новый вид досуга

Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Концерт лаунж-бенда "Royal Flush". Фото: архив ТРЦ "Пионер".

Масштабный вечерний двухчасовой концерт состоялся в атриуме ТРЦ "Пионер". Пространство наполнили известные российские и мировые композиции, которые были исполнены под аккомпанемент фортепиано, трубы, перкуссионной установки. В перерывах между выступлениями гости мероприятия участвовали в интерактивной программе.

Напомним, что следующее культурное мероприятие в торгово-развлекательном центре "Пионер" состоится в ближайшую субботу, 30 сентября в 15.00 часов. В этот день на "Празднике урожая" в ТРЦ "Пионер" будет зафиксирован новый рекорд Алтайского края – самый большой и полезный 100-литровый компот.