Тюменские работницы секс-индустрии устроили уличную акцию. 18+

31 августа на одной из улиц Тюмени вышли полуобнаженные девушки с флагами и устроили нечто вроде "забастовки". Снимки с этой акцией опубликовало сообщество "ЧС Тюмень". Девушки в откровенных кожаных нарядах позировали на камеру и шокировали проезжающих водителей.

Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn. Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn. Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn. Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn. Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn. По данным Ura.ru, фотографии фривольно одетых девиц с флагами вызвали бурное обсуждение среди жителей города в соцсети. Издание предполагает, что таким образом один из популярных стриптиз-клубов города проводил рекламную кампанию в виде секс-пародии на акции протеста.