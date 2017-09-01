Тюменские работницы секс-индустрии устроили уличную акцию. 18+

31 августа на одной из улиц Тюмени вышли полуобнаженные девушки с флагами и устроили нечто вроде "забастовки". Снимки с этой акцией опубликовало сообщество "ЧС Тюмень". Девушки в откровенных кожаных нарядах позировали на камеру и шокировали проезжающих водителей.
Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn.
Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn.
Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn.
Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn.
Акция тюменских работниц секс-услуг. 31 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_tmn.
По данным Ura.ru, фотографии фривольно одетых девиц с флагами вызвали бурное обсуждение среди жителей города в соцсети. Издание предполагает, что таким образом один из популярных стриптиз-клубов города проводил рекламную кампанию в виде секс-пародии на акции протеста.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.