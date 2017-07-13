Тюменские туристки пытались украсть из турецкого отеля шампунь, чай и мандарины

Подруги решили забрать с собой на родину несколько литров коньяка, шампуни и гели для душа с логотипом отеля, а также полотенца, ложки, вилки, чай, фруктовые соки, мандарины.

Выехать из отеля они не успели — горничная сообщила руководству, что не досчиталась в номере постояльцев столовых и банных приборов, пишет KP.Ru.

В номер россиянок нагрянули администраторы отеля и попросили показать содержимое чемоданов.

"Нам сказали русские девочки, что можно покупать, — объяснили отдыхающие администраторам наличие в чемодане упаковок шампуня. — Мы покупали всё по доллару, по два… мы же сами не придумали этого. Говорим: дайте шампунь и протягиваем деньги. Можем даже показать, кто продавал".

Администраторы парировали – их горничные не знают русского языка.

Также россиянки не смогли объяснить содержимое других чемоданов.

"Здесь 50 пакетиков чая: зеленого, фруктового… шоколад и конфеты. Отдельная сумка под апельсины, яблоки и йогурты", — показывает на камеру администратор гостиницы содержимое сумок тюменских туристок.

Сотрудники гостиницы подсчитали найденные у отдыхающих "сувениры" и попросили деньги за вещи. Обошлось без вызова полиции. Девушки оплатили ущерб.

"Наши гости в нашем отеле 24 часа в сутки могут есть и пить сколько угодно. У нас шведский стол. Но некоторые странно переводят фразу "Ультра все включено". Зачем им с собой пять литров воды, ликера, ложки, вилки, полотенца и халаты — они словно приданое у нас собрали. В соседних отелях уже собираются внедрять чипы в полотенца", — приводит слова гендиректора отеля турецкий телеканал.

Правда, отмечает издание, непонятно, почему жадных отдыхающих называют жительницами Тюмени: девушки говорят с выраженным украинским говором, пишет znak,com.

Кстати, недавно похожая история произошла с туристами из Югры. Администрация одного из турецких отелей поймала пару из Нефтеюганска, которая пыталась вывезти туалетную бумагу, алкоголь, халаты, тапочки и вазоны, вырванные с корнем на клумбах гостиницы.