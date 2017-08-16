Тюменский полицейский погиб, когда добивал енота

По версии источника, близкого к правоохранительным органам, начальник следственного отдела ОП №6 Тюмени майор юстиции Алексей Ковков погиб на охоте в минувшие выходные. При полицейском якобы было незарегистрированное оружие. По одной из версий, ружье полицейского выстрелило, когда майор пытался добить прикладом енота, которого перед этим они с друзьями переехали на автомобиле.

В пресс-службе областного главка МВД подтвердили факт гибели майора Алексея Ковкова. Это случилось около двух часов ночи 14 августа. "Находясь в очередном отпуске, при неосторожном обращении с оружием сотрудник полиции получил ранение, в результате чего скончался. Проводится проверка несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью сотрудника полиции", — рассказали в пресс-службе. Смертельное ранение Алексей Ковков получил не из служебного оружия.