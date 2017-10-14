Тюрин заявил, что у него не было мотивов для убийства Вороненкова

В ходе беседы со следователями предприниматель заявил, что у него не было мотивов для убийства супруга своей бывшей гражданской жены Марии Максаковой. Он добавил, что вообще не был знаком с Вороненковым и не испытывал к нему ревности или неприязни, сообщает РИА "Новости".

На допросе в СКР Тюрин заявил, что не испытывал к Вороненкову ни неприязни, ни чувства ревности. Также, по его словам, они с убитым не пересекались в бизнесе. Тюрин утверждает, что он даже не был знаком с Вороненковым. Отвергает он и связи со спецслужбами, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, когда шел на встречу с другим бывшим депутатом ГД — Ильей Пономаревым. Киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины.

Бывший депутат скрывался на Украине от уголовного преследования в России.