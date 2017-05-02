У барнаульца украли 2 миллиона, пока он ходил за пивом

30 апреля барнаулец лишился 2 миллионов рублей, пока ходил в пивной магазин-бар. Информацию об этом ИА "Банкфакс" подтвердили в пресс-службе городского управления МВД.
Как пишет издание, мужчина припарковался на Северном Власихинском проезде и зашел в магазин-бар "Вобла". Когда барнаулец через какое-то время вернулся обратно, то обнаружил, что у автомобиля разбито стекло. По словам потерпевшего, из машины пропали 2 млн. рублей. Однако в полиции уточнили, что сумма ущерба уточняется.
Возбуждено уголовное дело.
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