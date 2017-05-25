У берегов Пхукета появились ядовитые "португальские кораблики"

В щупальцах этих животных, которые иногда достигают нескольких метров, содержится опасный для человека яд.

Пхукетские спасатели рекомендуют не прикасаться к напоминающим медуз физалиям, даже если они были выброшены на берег, пишет bfm.ru.

В августе прошлого года из-за нашествия физалий на Пхукете и в континентальной части провинции Краби закрывали несколько пляжей и призывали туристов к осторожности.

Российские туристические компании тогда не фиксировали ни одного случая отказа от поездок в Таиланд из-за информации об опасных медузах, отмечает РИА "Новости".