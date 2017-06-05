У-дачная терапия

Мария Стрыгина, корреспондент altapress.ru

С этой весны к дачникам присоединилась и я. Думала, как же хорошо иметь домик, несколько соток земли и как прекрасно будет там отдыхать с детьми на выходных. Дача казалась чем-то изолированным от городской суеты, где порой мешают соседи, "умные тети" учат правильно жить, а молодежь, не стесняясь, поет песни и пьет пиво на лавочке.

Скажем так, с практической точки зрения пока мне кажется, что дача не такой уж оазис. Каждый приезжает со своей целью. Каждый хочет провести время именно так, как хочется ему. Например, одни соседи, когда думали, что наш участок останется без хозяев, стенали, что все зарастет травой и сорняки постепенно переползут к ним. Появились мы. Убрали сорняки и даже сделали пару грядок. Но вместе с нами приезжает ватага детей. И теперь их вопрос встает по-другому: вы сегодня поработать или опять будет шумно?

Другие соседи возделывают свои сотки исправно, но под громкую музыку. Это уже не очень нравится мне. Но я не подхожу, чтобы попросить убавить звук, — в конце концов, они на своем личном пространстве и могут делать что хотят.

Так что я пока искренне не знаю, как правильно вести себя на даче. Как чувствовать себя там комфортно и никому не мешать? Стоит ли вступать в дачные сообщества и активно обсуждать прогноз погоды и виды на урожай, чтобы стать "своей"? Должна ли быть дача местом встреч и отдыха или усердной работы ради запасов на зиму?

И я даже, кажется, понимаю, почему возникли эти вопросы. Мы просто очень привыкли жить каждый в своей квартире — этаком "домике-ракушке", где сами регулируем потоки общения и взаимодействия с внешним миром "добавить — присоединиться — отправить в спам". Привыкли сидеть в соцсетях и думать, что и на самом деле активно общаемся, узнаем, как дела, вступаем в горячие дискуссии и ведем пространные монологи…

А вот когда приезжаешь в дачный поселок, где границы между людьми стираются, то понимаешь, что здесь тоже общение. Не мудреное, а какое-то настоящее. И одеты все почти одинаково — шорты-майка, и беда одна — комары и мошки, и темы общие — картошка и помидоры, и истории кругом житейские.

И самое главное, что пока дает мне дача, — она разгружает мозг. Капитально. Это прямо какое-то спасительное воздействие. Он отключается от города, от суеты, от обновлений в соцсетях и мониторинга новостей. Хоть на несколько часов, но совсем не хочется знать, что происходит на политической арене, в экономическом пространстве и на международных рынках. Мысли текут медленно, и, если вдруг спрашивают: "О чем ты думаешь?" — я даже сначала теряюсь и не знаю, что ответить. Да ни о чем! Достоинство дачи пока в этом. Правда, про междачное общение предстоит еще "много думать".