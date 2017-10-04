У датского изобретателя найдено видео пыток и обезглавливания женщин

На жестком диске датского изобретателя Питера Мадсена, обвиняемого в убийстве шведской журналистки Ким Уолл, обнаружены видео пыток и обезглавливания женщин, сообщает BBC.
Мадсен заявил, что жесткий диск ему не принадлежит, а доступ к нему имели все работающие в его лаборатории сотрудники.
Следствие считает, что Мадсен убил 30-летнюю Ким Уолл. Последний раз ее видели 10 августа, журналистка готовила репортаж о Мадсене и была с ним на подводной лодке "Наутилус". Тревогу забил ее друг после того, как Ким не вернулась домой.
Тогда Мадсен заявил, что высадил журналистку и ничего не знает о ее судьбе, пишет bfm.ru.
Спустя 11 дней обезглавнный торс Уолл без конечностей был найден в водах Копенгагена. Это подтвердила полиция Копенгагена в Twitter, отметив, что ДНК тела совпало с образцом ДНК Ким Валль. Мадсена задержали, но он отрицал обвинения в убийстве. Он заявил, что женщина умерла после того, как ей на голову упал 70 килограммовый люк. Затем, Мадсен сознался в непредумышленном убийстве и заявил, что попытался похоронить тело журналистки в море.
Справка
Свою подлодку Мадсен спустил на воду в 2008 году. Она весит 33 тонны, достигает 18 метров в длину и считается одной из самых крупных любительских подлодок. После нескольких поломок в 2011 году "Наутилус" был поднят для ремонта и вернулся в воду только этой весной.
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