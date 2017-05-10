У Генпрокуратуры, СКР и судов будет своя охрана

Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму. Представлять законопроект в Госдуме поручено замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии Сергею Лебедеву, так как Росгвардия курирует все виды охраны в стране, кроме ФСО.

Необходимость в охране у силовых ведомств возникла после сокращения численности составов МВД и вневедомственной охраны, переданной Росгвардии. Сейчас охраной генпрокуратуры, СК и судов на конкурсной основе занимаются ЧОПы, вневедомственная охрана и ФГУП "Охрана", но при такой системе часто возникают проблемы.

Против законопроекта выступает Минфин, так как реализация документа, по мнению министерства, потребует дополнительных средств из федерального бюджета, пишет znak.com.