У Генпрокуратуры, СКР и судов будет своя охрана

Генпрокуратура, Следственный комитет РФ и судебный департамент при Верховном суде РФ получат собственную ведомственную охрану, пишут "Ведомости".
Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму. Представлять законопроект в Госдуме поручено замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии Сергею Лебедеву, так как Росгвардия курирует все виды охраны в стране, кроме ФСО.
Необходимость в охране у силовых ведомств возникла после сокращения численности составов МВД и вневедомственной охраны, переданной Росгвардии. Сейчас охраной генпрокуратуры, СК и судов на конкурсной основе занимаются ЧОПы, вневедомственная охрана и ФГУП "Охрана", но при такой системе часто возникают проблемы.
Против законопроекта выступает Минфин, так как реализация документа, по мнению министерства, потребует дополнительных средств из федерального бюджета, пишет znak.com.
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