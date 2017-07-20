У горно-алтайского аэропорта сменились собственники

Решение о реализации акций авиапредприятия принято в рамках плана реструктуризации долгов новосибирской компании "Сибмост", пишет "Коммерсантъ".

Сумма сделки не разглашается. В планах новых собственников — управление аэропортом, о перепродаже акций речи не идет. Продажа состоялась в рамках соглашения о реструктуризации долгов компании "Сибмост", которая являлась единственным владельцем аэропорта.

"Сибмост", который являлся генподрядчиком по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), приобрел аэропорт в 2010 году. Сумма сделки, которая тогда называлась в СМИ, — 48,3 млн руб.

Справка

Аэропорт "Горно-Алтайск" был введен в эксплуатацию в 1968 году. Его взлетно-посадочная полоса позволяла принимать самолеты Як-40, Ан-2, вертолеты Ми-8 и Ми-2. К 90-м годам прошлого века количество регулярных рейсов неуклонно сокращалось, пока в 1995 году они не прекратились полностью. Реконструкция аэропортового комплекса и терминальной инфраструктуры аэропорта "Горно-Алтайск" велась в рамках реализации ФЦП "Развитие транспортной системы России". Общая стоимость строительства и реконструкции составила свыше 1,1 млрд руб. В 2016 году аэропорт "Горно-Алтайск" обслужил 58,5 тыс. пассажиров. За 2015 год услугами авиапредприятия воспользовались 66,6 тыс. человек.