У итальянских коров обнаружили сибирскую язву

Роспотребнадзор обратил внимание российских туристов на случаи сибирской язвы в Италии и попросили учитывать это при планировании поездок, сообщают РИА Новости.
Ведомство сообщает со ссылкой на Институт экспериментальной зоопрофилактики Тосканы и Лацио (Италия), что ветеринарная инспекция в Риме лабораторно подтвердила наличие сибирской язвы у четырех погибших коров.
Этот регион является эндемичным для сибирской язвы, но случаи заболевания крупного рогатого скота, скорее, явление единичное, благодаря проводящейся с 1950 года профилактической вакцинации.
Возникновению вспышки могла способствовать необычно длительная засуха.
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