У итальянских коров обнаружили сибирскую язву

Ведомство сообщает со ссылкой на Институт экспериментальной зоопрофилактики Тосканы и Лацио (Италия), что ветеринарная инспекция в Риме лабораторно подтвердила наличие сибирской язвы у четырех погибших коров.

Этот регион является эндемичным для сибирской язвы, но случаи заболевания крупного рогатого скота, скорее, явление единичное, благодаря проводящейся с 1950 года профилактической вакцинации.

Возникновению вспышки могла способствовать необычно длительная засуха.