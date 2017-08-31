У Казанского собора автомобиль въехал в прохожих на тротуаре

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль сбил на тротуаре четырех пешеходов, сообщает РИА Новости.
"Около 01.20 на Невском проспекте, дом 28 водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, по неустановленным причинам выехал на тротуар и совершил наезд на четырех пешеходов. В результате ДТП все пешеходы получили средний вред здоровью", — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Появилось видео с камеры наблюдения, где видно, что водитель заехал на тротуар с противоположной стороны улицы. Пока другие автомобили стояли на светофоре, машина из крайней правой полосы повернула налево, проехала по пешеходному переходу и въехала в людей.
По сообщениям очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии. Ведется разбирательство, пишет bfm.ru.
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