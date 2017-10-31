У китаянки вырос зуб в носу

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Жизнь

В китайском городе Чанша (провинция Хунань) у 57-летней женщины удалили выросший в носу зуб, сообщает Daily Mail.

Олимпиада стоматологов в Барнауле. 8 апреля 2015 года.
Олимпиада стоматологов в Барнауле. 8 апреля 2015 года. Фото: Наталья Вязанцева.

Китаянка несколько десятилетий страдала от кровотечений из носа. Она считала, что их вызывает ринит — воспаление слизистой оболочки носа.

Врачи обнаружили в правой носовой полости пациентки странный объект. Сначала они решили, что туда попало инородное тело, например, небольшой камень, однако во время операции оказалось, что в носу растет зуб.

После удаления зуба у женщины прекратились кровотечения и исчезло ощущение заложенности носа.

Стоматолог пояснил, что зубы действительно могут расти не только в ротовой полости, но случаи их появления в носу крайне редки, пишет "Росбалт".

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