У китаянки вырос зуб в носу

В китайском городе Чанша (провинция Хунань) у 57-летней женщины удалили выросший в носу зуб, сообщает Daily Mail.
Китаянка несколько десятилетий страдала от кровотечений из носа. Она считала, что их вызывает ринит — воспаление слизистой оболочки носа.
Врачи обнаружили в правой носовой полости пациентки странный объект. Сначала они решили, что туда попало инородное тело, например, небольшой камень, однако во время операции оказалось, что в носу растет зуб.
Chinese woman who suffered nosebleeds for decades is shocked to discover a TOOTH growing in her nose https://t.co/jraRsE9s7e— Daily Mail Online (@MailOnline) 30 октября 2017 г.
После удаления зуба у женщины прекратились кровотечения и исчезло ощущение заложенности носа.
Стоматолог пояснил, что зубы действительно могут расти не только в ротовой полости, но случаи их появления в носу крайне редки, пишет "Росбалт".
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