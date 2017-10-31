У китаянки вырос зуб в носу

Китаянка несколько десятилетий страдала от кровотечений из носа. Она считала, что их вызывает ринит — воспаление слизистой оболочки носа.

Врачи обнаружили в правой носовой полости пациентки странный объект. Сначала они решили, что туда попало инородное тело, например, небольшой камень, однако во время операции оказалось, что в носу растет зуб.

Chinese woman who suffered nosebleeds for decades is shocked to discover a TOOTH growing in her nose https://t.co/jraRsE9s7e — Daily Mail Online (@MailOnline) 30 октября 2017 г.

После удаления зуба у женщины прекратились кровотечения и исчезло ощущение заложенности носа.

Стоматолог пояснил, что зубы действительно могут расти не только в ротовой полости, но случаи их появления в носу крайне редки, пишет "Росбалт".