У 20-летнего кенийца из-за паразитов половой член увеличился до 90 сантиметров

В Кении у 20-летнего Хорасе Овити Опийо из-за паразитов половой орган увеличился до 90-сантиметрового размера, а вес яичек достиг пяти килограммов, сообщает газета Mirror.
В половых органах молодого человека еще в 2006 году была обнаружена киста. Врачи ее удалили, однако спустя год недуг вернулся, проявив себя с удвоенной силой. Больной попытался лечиться травами, но безуспешно.
Медики предполагают, что состояние мужчины может быть вызвано укусом комара, а попавшие в кровоток личинки развиваться в червей-паразитов, которые блокируют дренажную систему, вызывая опухание.
История кенийца стала популярной в сети и привлекла внимание жены местного губернатора, которая приказала врачу осмотреть больного. В результате Овити Опийо сделали две операции, чтобы уменьшить размер мошонки и сделать пластику пениса. Теперь половые органы кенийца функционируют нормально, сообщает "Росбалт".
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