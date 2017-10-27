У 20-летнего кенийца из-за паразитов половой член увеличился до 90 сантиметров

В половых органах молодого человека еще в 2006 году была обнаружена киста. Врачи ее удалили, однако спустя год недуг вернулся, проявив себя с удвоенной силой. Больной попытался лечиться травами, но безуспешно.

Медики предполагают, что состояние мужчины может быть вызвано укусом комара, а попавшие в кровоток личинки развиваться в червей-паразитов, которые блокируют дренажную систему, вызывая опухание.

История кенийца стала популярной в сети и привлекла внимание жены местного губернатора, которая приказала врачу осмотреть больного. В результате Овити Опийо сделали две операции, чтобы уменьшить размер мошонки и сделать пластику пениса. Теперь половые органы кенийца функционируют нормально, сообщает "Росбалт".