"У меня была амбициозная цель — возглавить министерство"

"Империя праздников". Фото: из личного архива предпринимателя. "Империя праздников". Фото: из личного архива предпринимателя. "Империя праздников". Фото: из личного архива предпринимателя. "Империя праздников". Фото: из личного архива предпринимателя. "Империя праздников". Фото: из личного архива предпринимателя. "Империя праздников". Фото: из личного архива предпринимателя. "Империя праздников". Фото: из личного архива предпринимателя. "Империя праздников". Фото: из личного архива предпринимателя.

В новом проекте "Точки" основатель компании "Империя праздников" Татьяна Солоп рассказала, почему отказалась от мечты о министерском кресле, поставила крест на карьере врача и о том, почему важно выбрать удобный банк для бизнеса.

— С чего начался ваш бизнес?

— В индустрию организации праздников я пришла в 21 год, когда еще училась в медицинском университете. Я работала в компании, которая организовывала свадьбы. Работа мне нравилась и к тому же приносила хороший доход. В итоге к окончанию вуза я уже полностью себя обеспечивала, мне хватало на все, но было желание все-таки строить карьеру по специальности. Я пошла работать врачом в клинику, у меня была очень амбициозная цель – возглавить региональное министерство здравоохранения. Для этого я снова пошла учиться: получила второе высшее образование в сфере экономики и управления, закончила несколько курсов дополнительного образования. К 23 годам я уже руководила частной клиникой, все складывалось удачно, кроме одного – финансово event-направление было более успешным.

— И что победило – деньги или профессия?

— Я постаралась совмещать оба направления в своей жизни: трудилась заведующей детским отделением с понедельника по пятницу, а выходные отдавала event’ам, на которых зарабатывала себе на жизнь. Это было тяжело – жить было просто некогда. В конечном итоге, я была вынуждена оставить медицину и открыть свое дело. Собственная компания позволила существенно расширить круг клиентов, например, я могла сотрудничать не только с частными клиентами, но и с корпоративными. Оказалось, что большинство конкурентов не любит работать с юридическими лицами, потому что привыкли получать за свои услуги наличными и, как правило, не подписывая никаких договоров. Я же никаких проблем с документооборотом не испытываю, а форма общества с ограниченной ответственностью вызывает больше доверия у клиентов – предприятий, вузов, крупных холдингов.

— Конкуренты предпочитают наличные, а вы работаете по безналичному расчету. Как выбирали банк для бизнеса?

— Когда открывала свою компанию, я ничего не понимала в работе с банками, пришлось вникать в эту тему с самых азов. Я начала с того, что изучила рынок, обзвонила все кредитные организации города, встретилась с банкирами, а потом составила наглядную таблицу, где была указана стоимость всех нужных мне услуг. Было понятно, что перечислений от юридических лиц сначала будет немного, поэтому я остановила выбор на банке, который предлагал тариф без оплаты за расчетно-кассовое обслуживание: я тратила деньги только на проведение каждого платежа. Через какое-то время я поняла, что стоимость услуг банка сильно поднялась, о чем меня даже не проинформировали. Тогда я обратилась к бухгалтерской компании, которая вела нашу отчетность, и попросила найти банк с выгодными условиями. Бухгалтер предложила перейти на обслуживание в банк "Точка", предлагавший бесплатное открытие счета и отсутствие платы за его ведение в те месяцы, когда поступлений не было.

— То есть ключевым был вопрос цены?

— На начальном этапе – да. Мы сравнительно недавно стали клиентами Точки, постепенно осваиваем продукты банка, и от этого он все больше нравится. Сейчас я активно пользуюсь корпоративной картой, с которой удобно снимать и зачислять деньги на расчетный счет компании, в планах – зарплатный проект для сотрудников. Я думаю, что по мере роста бизнеса появится потребность в других услугах банка, и мы их обязательно получим.

— Какой совет вы дадите начинающим предпринимателям по организации бизнеса и выбору банка?

— Мой совет – ничего не бояться, но при этом начинать бизнес, что называется, с холодной головой, просчитав все затраты и риски. И конечно, в новом бизнесе придется много работать каждый день, поэтому рассчитывать на отдых не стоит. Немаловажно также много учиться, чтобы разбираться буквально во всех процессах, даже в банковских. Относительно выбора кредитной организации могу посоветовать то же, что сделала я в свое время: все просчитать, взвесить и только потом открывать счет. Немаловажно, чтобы банк был энергичный, постоянно менялся, развивался, как это делает мой банк "Точка".

Факт

Одна из важных составляющих успеха – оперативное и беспроблемное банковское обслуживание. Правильно выбранный финансовый партнер может существенно сэкономить время и, зачастую, деньги предпринимателя.

Цифра

"Точка" отказалась от стационарных офисов и стала первым в России полностью онлайновым банком для малого и среднего бизнеса. Сегодня Точка обслуживает 80 тысяч предпринимателей по всей стране. К их услугам мобильный и интернет-банк – лучший для бизнеса по версии аналитического агентства Markswebb на протяжении трех последних лет; круглосуточный, способный решать любые финансовые вопросы, онлайн-офис; понятный ВЭД; эквайринг; самый длинный в России операционный день – с 00.00 до 21.00 (по московскому времени).

Сергей Антонов