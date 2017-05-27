У мусульман наступил священный месяц Рамадан

Мусульмане постятся только в светлое время суток — с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). Во это время они ничего не едят и не пьют, а также не вступают в половые отношения.

Но Рамадан — не только отказ от еды и питья. Его обязательная часть — воздержание от греховногово всех жизненных сферах. Впрочем, и в другие дни верующие не должны преступать границ дозволенного в еде, питье и других аспектах жизни. В священном месяце награда за проявления праведности возрастает, как и наказание за проявления греховности.

Заканчивается пост праздником разговения — Ид-аль-фитр, он же Ураза-байрам.