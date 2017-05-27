У мусульман наступил священный месяц Рамадан

Месяц поста для мусульман Рамадан наступил с рассветом субботы, 27 мая. Он продлится 30 дней до 25 июня. Принято считать, что пост установлен в память о ниспослании в этом месяце пророку Мухаммеду священной книги — Корана. Он напоминает, что в мире существуют голод и лишения и обязанность каждого приверженца ислама — помогать бедным и нуждающимся, пишет ТАСС.
Мусульмане постятся только в светлое время суток — с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). Во это время они ничего не едят и не пьют, а также не вступают в половые отношения.
Но Рамадан — не только отказ от еды и питья. Его обязательная часть — воздержание от греховногово всех жизненных сферах. Впрочем, и в другие дни верующие не должны преступать границ дозволенного в еде, питье и других аспектах жизни. В священном месяце награда за проявления праведности возрастает, как и наказание за проявления греховности.
Заканчивается пост праздником разговения — Ид-аль-фитр, он же Ураза-байрам.
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