У Николая Караченцова диагностировали рак

По ее словам, когда в феврале появилось подозрение на рак, они с Николаем Караченцовым полетели на обследование в Германию, однако там врачи сообщили, что это просто воспаление.

"Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее", — сказала Людмила Поргина.

Она подчеркнула, что Караченцов намерен бороться с недугом.

Врачи НИИ Склифосовского заподозрили неладное после того, как актер поступил в институт 18 сентября с легочным кровотечением. В тот момент супруга Караченцова заявила, что у популярного артиста "все в порядке и он проходит плановое обследование, пишет bfm.ru.

Карьера Николая Караченцова прервалась после серьезного ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. В результате аварии актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, где ему сделали трепанацию черепа и операцию на головном мозге. Караченцов пролежал 26 дней в коме. Процесс выздоровления затянулся.

В 2013 году Караченцов сыграл небольшой эпизод в фильме "Белые росы. Возвращение", в 2014 году в театре "Ленком" прошел его юбилейный вечер "Я здесь!", а также творческий вечер, посвященный выходу двойного компакт-диска "Лучшее и неизданное", приуроченному к 70-летию актера.

27 февраля 2017 года артист снова попал в аварию. Машина, в которой он ехал, столкнулась с "Газелью" и перевернулась. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского у актера диагностировали гематому глазницы, было подозрение на сотрясение мозга. В марте мировой участок Щелковского городского суда Подмосковья лишил супругу актера Николая Караченцова прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.